Kwam omikron naar China via een brief? Chinese post verplicht personeel álle internationale post te ontsmetten

De medewerkers van de Chinese posterijen hebben het bevel gekregen om post uit het buitenland systematisch te ontsmetten. Alles heeft te maken met de hypothese dat de omikronvariant in China verspreid raakte door een met die variant besmette brief uit Canada. Peking vreest dat hun nultolerantie voor het coronavirus, drie weken voor de start van de Winterspelen, ondermijnd zal worden door een beperkt aantal uitbraken.

Vorig weekend werd in de hoofdstad Peking een eerste besmetting met de omikronvariant gesignaleerd. Die persoon had blijkbaar een brief uit Canada ontvangen, waarop sporen van het virus ontdekt werden.

Bevel

De posterijen kregen daarop het bevel om "zo snel mogelijk" brieven en pakketten uit het buitenland te ontsmetten. Bovendien moeten binnenlandse en internationale post in gescheiden ruimtes verwerkt worden. Medewerkers die in contact kwamen met post uit het buitenland moeten zeker een boosterdosis van een coronavaccin laten zetten.



Daarnaast is een oproep gelanceerd aan de Chinese bevolking om hun bestellingen "uit landen en regio's met een hoog coronarisico" te beperken.

Volledig scherm Een man ontsmet terwijl mensen in de rij staan tijdens een massale testcampagne in de stad Tianjin. Beeld van vorige week. © AFP

Theorie

Het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus loopt intussen nog altijd - onder meer door Chinese vertragingsmanoeuvres - maar volgens Peking is de kans groot dat ook het oorspronkelijke virus vanuit het buitenland, via diepvriesvlees, in China terechtkwam.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hecht weinig geloof aan die theorie. De VN-organisatie merkt verder nog op dat het risico op overdracht van het virus via oppervlakken beperkt is en mettertijd afneemt. Desondanks lijkt China met het oog op de Spelen geen enkel risico te willen nemen. En dus wordt nu ook de internationale post uitgebreid ontsmet.

Volledig scherm Een Chinese man met postpakketjes in Peking. Archiefbeeld. © EPA

Streng zero-Covid-beleid

China hanteert een streng zero-Covid-beleid, wat neerkomt op zeer strenge maatregelen die uitbraken snel moeten beëindigen. Het land heeft momenteel echter te maken met meerdere kleine uitbraken.

Het aantal besmettingen in China liep maandag op tot het hoogste aantal sinds maart 2020. Er werden 223 nieuwe gevallen gemeld, waarvan 80 in de havenstad Tianjin. In de centraal gelegen provincie Henan, waar ook een gedeeltelijke lockdown geldt en er massaal getest wordt bij miljoenen inwoners, zijn 68 gevallen opgespoord. In de noordelijke stad Xi’an lijkt de pandemie op de terugweg, na bijna een maand lockdown.

De Chinese autoriteiten meldden verder nog 60 “geïmporteerde” besmettingen. De atleten en hun entourage zijn in aanloop naar de Winterspelen al aan het aankomen in Peking. Zij komen meteen terecht in een streng gecontroleerde bubbel die hen volledig scheidt van de rest van de bevolking.

