Kwam kompaan Abaaoud terug voor aanslag?

IS-terrorist onderschept met id-kaart dood gemelde Belg

GVV

05u00

In Syrië is een IS-terrorist onderschept met een identiteitskaart van Zacharia Iddoub. Van die Vilvoordenaar werd eerder dit jaar gemeld dat hij gesneuveld was. Ofwel heeft hij zijn dood dus geveinsd, ofwel was iemand anders onder zijn naam op weg naar het Westen.