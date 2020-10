Kunnen we streven naar een bacterievrije wereld?

Door het coronavirus wassen en ontsmetten we onze handen meer dan ooit tevoren. We hopen zo de verspreiding van virussen en bacteriën tegen te gaan. Maar is het mogelijk om alle ziektekiemen weg te houden en zo de kans op een ziekte op nul te houden? “Neen", zegt professor Emily Sickbert-Bennett aan Live-Science. “Maar dat is ook niet erg. De meeste microben zijn in feite onschuldig.”

Handgels aan elke winkelingang, je handen meermaals wassen en deuren enkel aanraken met je elleboog: door het coronavirus zijn deze hygiënemaatregelen intussen een dagdagelijks ritueel geworden. Met wat geluk hopen we zo niet de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar ook andere ongewenste microben en bacteriën weg te houden. De vraag rijst daarbij al snel of het ooit mogelijk is om alle ziektekiemen weg te houden en een zo steriel mogelijk leven te leiden.

Emily Sickbert-Bennett, professor in epidemiologie en besmettelijke ziekten, legt aan Live-Science uit dat die bacterievrije wereld eigenlijk een onmogelijk werk is. “Er zijn meer bacteriën in en op ons lichaam dan cellen.” Bovendien zijn veel van die microben en bacteriën eigenlijk niet slecht. “De meesten van die bacteriën zijn in feite onschuldig, tenzij we ze in te grote hoeveelheid of op de verkeerde plaats aantreffen”, legt ze uit. Sterker nog, veel bacteriën hebben eigenlijk een positieve werking. Zo zorgen de bacteriën in je darmen net voor de bescherming tegen schadelijke bacteriën.

Onmogelijk volledig te beschermen tegen elke microbe

Ander virussen of bacteriën hebben wel een negatief effect voor ons lichaam, daar is het coronavirus er één van. Dit type ziektekiemen vormt altijd een ziekterisico en het is dus tegen deze bacteriën en microben dat we ons willen beschermen. Is het dan mogelijk om onze omgeving volledig te vrijwaren van deze virussen? “Neen”, klinkt het bij de professor.

“Oppervlakken kunnen worden gedesinfecteerd met huishouddoekjes of sprays, en dat haalt zeker een deel van microben op die oppervlakten weg”, legt ze uit. “Maar die objecten zullen voortdurend opnieuw worden besmet. Telkens wanneer twee oppervlakte elkaar aanraken, zoals een deurknop en een vinger, gaan de microben zich verplaatsen. Ook microben in de lucht kunnen zich snel weer op een net ontsmet oppervlak nestelen.

Hygiëne blijft wel cruciaal

Is het dan een illusie dat we ons voldoende kunnen beschermen? “Absoluut niet”, klinkt het bij Becket. “Het belangrijkste is dat we echt nadenken over de ketting van besmettingen.” Besmettingen verspreiden zich namelijk niet altijd direct, maar gaan bijvoorbeeld via het hand van een persoon naar een deurklink, zo naar het hand van een volgende persoon die het virus dan weer naar zijn mond brengt. De belangrijkste vraag is dus, hoe we kunnen we die ketting kunnen onderbreken.

Aangezien er overal bacteriën en microben zijn, is het belangrijkste om te vermijden dat die schadelijke microben op een plaats komen waar ze een infectie kunnen veroorzaken. Bij het coronavirus moeten we dus vermijden dat het virus in onze luchtwegen of ogen terecht komen. Dat kan door het voldoende wassen van onze handen en het dragen van een mondmasker.

Bekijk ook