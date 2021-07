KUL-professor over waterellende in ons land: “De polen warmen sneller op dan de rest van de planeet. Dat haalt het hele ecosysteem overhoop”

INTERVIEW. Milieuhis­to­ri­cus Tim Soens over ‘onnatuur­lij­ke’ overstro­min­gen: “We moeten weer leren omgaan met overstro­min­gen”

20 juli “In de negentiende eeuw dachten we dat overstromingen ‘op te lossen’ waren. We weten nu dat dat niet zo is, maar het is tijd dat we opnieuw leren omgaan met de noodzaak en risico’s van onze rivieren.” De ramp van de voorbije dagen door de bril van milieuhistoricus Tim Soens (UAntwerpen).