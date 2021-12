KU Leuven reikt zes eredoctoraten uit tijdens Patroonsfeest volgend jaar

Showbizz Gaan De Plan­ckaerts hun chambres d’hôtes verkopen? “We bekijken momenteel alle opties”

Is het doek gevallen over Ten Huize Planckaert, de grote vierkantshoeve in Bure waar de bekende familie gasten ontvangt? Eddy Planckaert kan nog geen duidelijk antwoord geven. “We zijn met de ganse familie continu in Frankrijk om het kasteel in orde te maken. We willen snel een oplossing vinden voor onze klanten in de Ardennen”, klinkt het bij Eddy.

