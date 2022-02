Krokusakkoord over betonstop en stikstofdossier: grondeigenaars worden 100 procent vergoed, meest vervuilende veebedrijven moeten sluiten

De Vlaamse regering heeft afgelopen nacht een akkoord bereikt over het stikstofdossier en de bouwshift. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft deze namiddag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement meer tekst en uitleg over de deal, maar wij kregen een aantal beslissingen al bevestigd. Zo zullen de 40 meest vervuilende veebedrijven ten laatste in 2025 moeten sluiten. Om de betonstop te financieren zal Vlaanderen een Lokaal Bouwshiftfonds oprichten. Grondeigenaars die door de bouwshift niet meer mogen bouwen, worden volledig vergoed.

Geen kerstakkoord maar een krokusakkoord, dus. De regering-Jambon werkte de voorbije weken grotendeels in de luwte aan een akkoord over de twee complexe dossiers: het stikstofdossier en de bouwshift, ook bekend als de betonstop.

Stikstof

Het stikstofdossier bezorgt de Vlaamse regering al een hele tijd kopzorgen. Verschillende stikstofarresten, te beginnen met het arrest over een kippenstal in Kortessem in februari 2021, hebben duidelijk gemaakt dat Vlaanderen dringend op de proppen moet komen met een sluitend stikstofkader. Ook Europa heeft Vlaanderen al vaker op de vingers getikt over de stikstofneerslag. Die wordt grotendeels veroorzaakt door de boeren, met name de veeteelt die verantwoordelijk is voor veel ammoniak, een stikstofverbinding.

De Vlaamse regering heeft nu beslist dat 40 landbouwbedrijven en twee mestverwerkers tegen 2025 moeten stoppen. Dat is vijf jaar eerder dan eerst gezegd. Het gaat om bedrijven die jaren geleden al een rode brief hebben gekregen omdat hun impact om de omliggende natuur te groot is. Oorspronkelijk ging het om 58 bedrijven, maar daarvan zijn er intussen al 18 bedrijven in de lopende uitkoopregeling gestapt.

Er komt daarnaast een mestverbod in waardevolle natuurgebieden vanaf 2028. Voor een 100-tal landbouwbedrijven komt er een vrijwillige uitkoopregeling. Niet onbelangrijk: het overgrote deel van de landbouwers zou zijn activiteiten kunnen verderzetten.

3,65 miljard

De Vlaamse regering trekt voor de deal maar liefst 3,65 miljard euro uit, geld dat onder meer bedoeld is om de veebedrijven uit te kopen en te vergoeden.

Om een grote vergunningsstop zoals in Nederland te vermijden, werkte de Vlaamse regering begin mei al een tijdelijke regeling uit. Via een ministeriële instructie legde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) toen strengere normen op, zowel voor de industrie als voor de landbouw. Maar vooral van de landbouw wordt een grotere inspanning gevraagd om de ammoniakuitstoot te beperken.

Vergunningen

Vroeger kon een landbouwbedrijf een vergunning krijgen als de impact van de stikstofneerslag op de natuur in de buurt beperkt bleef tot maximaal 5 procent. Dat is sinds die ministeriële instructie aangescherpt tot 0 procent. Elke aanvraag moet via een ‘passende beoordeling’ (grondig onderzoek) aantonen dat er geen negatief effect is op de omliggende natuur en desnoods moeten maatregelen worden genomen om de ammoniakuitstoot te verminderen.

Voor NOx (industrie en transport) bedraagt de drempel 1 procent. Projecten die de drempel van 1 procent overschrijden, moeten eveneens een ‘passende beoordeling’ ondergaan en eventueel maatregelen nemen om de emissies te beperken. Die aangescherpte regeling zou behouden blijven in het bereikte akkoord.

Wat is het stikstofprobleem?

Stikstof is op zich niet schadelijk. Maar in andere vormen is het wél problematisch: als het wordt omgezet in ammoniak (bijvoorbeeld bij mest) of in stikstofoxiden (bijvoorbeeld in de industrie). Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen — vooral voor wie al astma of longklachten heeft — en ammoniak is in hoge concentraties zelfs giftig. Ook planten zijn er niet allemaal even goed tegen bestand. Bramen en brandnetels, die dat wel zijn, verdringen andere soorten en zorgen zo voor een verschraling van de biodiversiteit. Te veel stikstof bemoeilijkt ook de groei van bomen en zorgt voor een verzuring van de bodem.

Vlaanderen kent de problemen maar al te goed: in zo’n 80 procent van de beschermde natuurgebieden is de uitstoot te hoog.

Betonstop

Vooral onder druk van Open Vld werd een ander gevoelig aanslepend dossier, dat van de bouwshift, ook bekend als de betonstop, aan het stikstofdossier gekoppeld. Vlaanderen heeft al langer de ambitie om het ruimtebeslag of de inname van open ruimte tegen 2040 tot 0 te herleiden. Nu verdwijnt er dagelijks nog ongeveer 5 hectare aan open ruimte.

In het verleden besliste de Vlaamse regering al om 12.700 hectare woonreservegebied bij wijze van spreken ‘onder een stolp’ te plaatsen tot 2040. Enkel lokale besturen konden nog beslissen of deze gronden werden aangesneden om woningen op te zetten of deze gronden te herbestemmen naar bos- of landbouwgebied. Het probleem was dat eigenaars van deze gronden tot 2040 geen rechtszekerheid hadden.

Lokale besturen hadden geen financiële middelen om deze gronden te herbestemmen en de eigenaars te vergoeden voor het waardeverlies. De kostprijs voor de hele operatie varieert volgens onderzoekers van 2,3 tot 31,5 miljard euro, afhankelijk van het gevolgde scenario. In 2040 zou de factuur bij Vlaanderen terechtkomen, maar dat verandert nu, zo is bevestigd aan HLN.

Vanuit Vlaanderen komt er een Lokaal Bouwshiftfonds om de betonstop te financieren. Het gaat om een samenwerking tussen de Vlaamse en de lokale overheid, naar een idee van Vlaams minister van Lokaal Bestuur Bart Somers (Open Vld). Jaarlijks zal de regering 100 miljoen euro uittrekken om de lokale besturen te helpen om die vergoedingen aan grondeigenaars uit te betalen.

Concreet zullen de eigenaars 100 procent vergoed worden. Als de grond wordt omgezet naar bosgebied, compenseert de Vlaamse regering twee derde van het waardeverlies en het lokaal bestuur een derde. Als de grond wordt omgezet naar landbouwgrond, compenseert de Vlaamse regering de helft van die grond en het lokaal bestuur de andere helft.

Lokale besturen moeten echter niets. Ze kunnen nog steeds kiezen om gronden ‘onder de stolp’ te laten zitten, maar ze worden nu wel financieel gestimuleerd om gronden te herbestemmen.

Tekst en uitleg

De topministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht tot ongeveer 5.30 uur vergaderd over de dossiers. De akkoorden zullen deze namiddag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement worden toegelicht door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Morgen volgt er een extra actuadebat om 14 uur, zo bevestigen verschillende bronnen. De geplande commissiezittingen van morgennamiddag worden geannuleerd. De commissiezittingen van de voormiddag worden niet geschrapt.

