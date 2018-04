Kris Peeters laat Berger niet vallen "maar hij moet vrouwen wel hand geven als hij op de lijst staat" DBA RW

17 april 2018

14u47 0 Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters laat Aron Berger, de ultraorthodoxe jood die op de Antwerpse gemeenteraadslijst zou staan, niet vallen. Berger krijgy heel wat kritiek voor enkele omstreden uitspraken. Peeters stelt wel een voorwaarde: als Berger op de lijst wil, moet hij vrouwen de hand schudden, zo zei hij aan VTM.

CD&V zit verveeld met de aankondiging van Joods Actueel dat Aron Berger in oktober op de Antwerpse gemeenteraadslijst zou staan. Er komt bijzonder veel kritiek op enkele omstreden uitspraken van de man, en op het feit dat hij "uit respect voor zijn eigen vrouw" weigert om andere vrouwen de hand te schudden. Of Berger ook daadwerkelijk op de negende plaats zal staan, is nog niet duidelijk. Parlementsleden Hendrik Bogaert en Els Van Hoof hebben openlijk kritiek maar ook elders binnen de partij klinkt er heel wat gemor.

De partijtop hield eerder vandaag spoedberaad om zich over Bergers lot te buigen. Aan VTM zei Crevits dat er sprake is van "een probleem" en dat dat probleem "snel moet uitgeklaard worden". Op Twitter liet de partij al verstaan dat respect en gelijkheid tussen mannen en vrouwen elementaire waarden blijven voor CD&V. "Daarover kan geen onduidelijkheid bestaan."

Nu laat Peeters weten dat hij Berger niet laat vallen, maar dat hij wel een hand moet geven aan vrouwen als hij op de lijst staat. Of Berger bereid is om zich daar naar te schikken, lijkt onwaarschijnlijk. Op deze manier tracht CD&V zonder al te veel gezichtsverlies van Berger af te geraken.

