Kreta getroffen door krachtige aardbeving: Griekse televisie meldt 1 dode en 9 gewonden

De beving was ook te voelen op andere eilanden, waaronder Santorini. Mensen verlieten in paniek hun huizen en schoolkinderen werden uit hun klaslokalen gehaald. Er waren al meerdere naschokken.

‘Donderslag’

De aardbeving had volgens het Geodynamische Instituut van Athene een magnitude 5,8. De Amerikaanse geologische dienst USGS ging nog iets hoger met een magnitude 6. Het epicentrum van de beving is gelokaliseerd op 23 kilometer ten zuiden van Heraklion, de hoofdstad van Kreta.

Slachtoffers

Meldingen over slachtoffers stromen langzaam binnen. De Griekse televisiezender ERT meldt dat zeker één persoon is overleden als gevolg van de beving, in het dorp Arkalochori. De lokale burgemeester zegt dat het gaat om een bouwvakker die een kerk aan het restaureren was. Het dak van het gebedshuis stortte door de aardbeving in. Het Griekse ministerie van de Klimaatcrisis en Civiele Bescherming meldt ook nog negen gewonden aan de kerk. Het zou gelukkig slechts om lichtgewonden gaan.