Kremlin beschuldigt Oekraïense autoriteiten van “moordpoging” op Poetin met droneaanval

Daniël (86) kon de zorg voor zijn zoon niet meer dragen, dus brandde hij zijn geldbrief­jes op en stapte hij uit het leven

“Sinds zijn vrouw Cecile anderhalve maand geleden stierf, zat Daniël in de put.” Een 86-jarige landbouwer op rust uit het West-Vlaamse Koolskamp stapte zondag uit het leven, omdat hij de zorg voor zijn zoon - die een beperking heeft - niet alleen aankon. Maar hij is niet de enige: in Vlaanderen alleen kenden we 3 gelijkaardige familiedrama’s, in evenveel weken. “Door de zorg geraken oudere mannen geïsoleerd. En omdat ze hun emoties meer opkroppen, zien ze geen oplossingen meer”, zegt ouderenpsychiater Filip Bouckaert van de KU Leuven.