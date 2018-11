Krëfel laat pakjes via DPD leveren Redactie

07 november 2018

17u57 0

Door de staking bij bpost zoeken grote winkelketens naar alternatieven om hun online bestellingen thuis geleverd te krijgen. Schoenenketen Torfs heeft gekozen voor Post NL, Krëfel doet beroep op het koerierbedrijf DPD. «Het is de enige manier om onze klanten nog binnen de 24 uur te kunnen bedienen», zegt Donovan Mazzoni, e-commercemanager bij Krëfel. Hoewel de specialist in huishoudtoestellen en consumentenelektronica zijn voorzorgen had genomen, zijn de bestellingen van dinsdagavond niet kunnen uitgevoerd worden. «Die pakjes zitten vast in de sorteercentra van bpost, en die kunnen we niet meer recupereren», zegt Mazzoni.. Het is wachten tot de staking voorbij is alvorens de klanten die zullen ontvangen. Het gaat toch om een paar honderd pakjes.» Of Krëfel een schadeclaim zal indienen tegen bpost, wordt momenteel onderzocht. Ondanks de staking zal Krëfel opnieuw beroep doen op bpost, zodra de toestand genormaliseerd is. Mazzoni verwacht dat dit begin volgende week het geval zal zijn.