Krapte lokt duizenden arbeidsmigranten van ver buiten Europa

Een op de zes werknemers die in België gedetacheerd zijn, komt van buiten de EU. Het aandeel Oekraïners, Wit-Russen en Brazilianen is in korte tijd verveelvoudigd. Gedetacheerden zijn voor sommige sectoren onontbeerlijk geworden, schrijft ‘De Standaard’ donderdag.

In 2016 was 4 procent van de werknemers die via detachering in België aan de slag waren, afkomstig van buiten de Europese Unie. In 2020 was dat al 15 procent. Concreet betekent het dat vele duizenden Brazilianen, Oekraïners, Bosniërs en Wit-Russen legaal in België aan de slag zijn. Detachering is een steeds belangrijker kanaal voor arbeidsmigratie.

Detachering is een systeem om buitenlandse werknemers voor ­tijdelijke opdrachten in te schakelen. Ze blijven strikt genomen in dienst van hun werkgever in het EU-land van herkomst, en dragen daar ook sociale lasten af. Het is voor het eerst dat het volume van de detachering per sector in kaart is gebracht.

De cijfers komen uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen. De resultaten worden vandaag gepresenteerd door een team wetenschappers onder leiding van professor Ive Marx. Dat gebeurt tijdens een conferentie ter afsluiting van een onderzoeksproject, in ­samenwerking met het federaal migratiecentrum Myria, rond de arbeidsmarktsituatie van migranten.

Uit het onderzoek blijkt dat ­detachering voor sommige Bel­gische sectoren vrijwel onontbeerlijk is geworden. In 2020 werd in de bouw 24 procent van het arbeidsvolume gepresteerd door gedetacheerde werknemers. In de transportsector ging het om 23 procent, in de sector van de elektrische ­installaties om 14 procent. Maar ook in sectoren met een hoge toegevoegde waarde, zoals de farmaceutische industrie en de petrochemie, wordt gebruikgemaakt van detachering. Vaak gaat het dan om zeer gespecialiseerde profielen.