Kopstuk Nederlandse Mocro-maffia opgepakt in Dominicaanse Republiek

De politie heeft zaterdag in de Dominicaanse Republiek een 47-jarige Nederlander opgepakt die naar verluidt een belangrijke speler is in de internationale cocaïnehandel. Hij zou zowel in de Dominicaanse Republiek als in Nederland gebruikmaken van criminele contacten, waaronder corrupte havenmedewerkers, meldt het Nederlands Openbaar Ministerie.

Volgens het ‘Algemeen Dagblad’ en ‘De Telegraaf’ gaat het om Dennis G., in het criminele milieu ook bekend als ‘Rasta’. De verdachte zou banden hebben met Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Het is nog niet duidelijk wanneer de man aan Nederland wordt uitgeleverd.

De man is op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) opgepakt. Uit ontsleutelde berichten uit de neergehaalde computerservers van Ennetcom en SkyECC komt volgens het OM naar voren dat de Nederlander vermoedelijk betrokken is bij cocaïnetransporten van 985 en 522 kilo, die in 2015 in Colombia in beslag zijn genomen.

Bijnaam ‘Rasta’

“De verdachte zou de eigenaar zijn van de pakketten cocaïne, die waren gestempeld met zijn bijnaam Rasta. Ook zou hij zijn betrokken bij een transport van 47 kilo cocaïne, dat in 2015 in Groot-Brittannië is onderschept”, aldus het OM in een maandag gepubliceerd persbericht. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van honderden kilo’s cocaïne in Nederland in 2019 en 2020.

KIJK. Wie is Ridouan Taghi, de meest beruchte drugsbaron van Nederland?

De verdachte woonde al jaren in de Dominicaanse Republiek, naar verluidt in een luxevilla in Santo Domingo. In 2015 heeft hij al eens korte tijd vastgezeten. Volgens ‘Algemeen Dagblad’ werden in het land ook nog twee andere ‘gevaarlijke voortvluchtige Nederlanders’ opgepakt.

Nog twee arrestaties

Tijdens huiszoekingen bij de drie Nederlanders werd ‘bewijsmateriaal’ in beslag genomen. Daaronder zijn zeven luxewagens, dure horloges, kleding, kunstwerken, onroerend goed, zo’n 28.000 dollar (ruim 25.000 euro), euro’s, Dominicaanse peso’s en elektronische apparaten.

