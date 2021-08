Koppel, baby en hond sterven tijdens wandeltocht, hun doodsoorzaak blijft groot mysterie

De hele familie werd vorige week maandag als vermist opgegeven, nadat softwareontwikkelaar John niet op zijn werk komen opdagen was. Het zoekteam dat uitrukte, deed een dag later al de akelige ontdekking in de buurt van het Yosemite National Park. Gerrish zat neer met de baby en de hond in zijn armen, Chung lag iets verderop. Niemand vertoonde echter sporen van geweld of een val.