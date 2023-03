“Kopers van telefoon gaan vanaf 2023 minder voor smartphone betalen”

Beschonken doodrijd­ster (26) die verpleeg­ster Nathalie (41) van de weg maaide kent haar straf: “Doe iets aan uw problemen”

“We moeten de maatschappij beschermen tegen haar.” De politierechter verklaarde de 26-jarige G.B., die eind vorig jaar onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte in Loppem, lichamelijk en geestelijk ongeschikt om te rijden. Bovenop een rijverbod van 5 jaar. De vrouw reed fietser Nathalie Hollevoet (41) frontaal aan, en was vlak daarvoor bij twee andere ongevallen betrokken. Nathalie overleefde het ongeval niet. Ondanks de ongeschiktheid, kan de vrouw in de toekomst in principe wel nog met de wagen rijden. Wat er precies gebeurde, leest u hieronder.