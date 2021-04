Koolstoftaks zou Belgische industrie zwaar treffen

Meer klachten over namaak in 2020, minder controles

8:57 De FOD Economie ontving vorig jaar 22 procent meer klachten over namaak dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CDV-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. Het aantal uitgevoerde controles zakte echter sterk. Vermoedelijk is de coronacrisis een belangrijke factor in deze daling, zegt Dierick.