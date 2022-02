‘Konvooi van de Vrijheid’ vertrokken richting Brussel: “Het verbod is vooral intimidatie. Wij komen af”

TV Achter de schermen van ‘F*** you very, very much’: “Bijna vergeten dat de dialogen niet door een vrouw zijn geschreven”

Sinds afgelopen maandag kunt u op Play 4 kijken naar ‘F*** you very, very much’, een vrouwelijke comedyreeks waarin we de wedervaren van thirty somethings An, Flo en Violet volgen. Voor wie de eerste aflevering gemist heeft: An (Frances Lefebure) zegt haar baan op en zet een punt achter haar relatie, waarna ze afwisselend kampeert bij haar twee boezemvriendinnen Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens). De eerste heeft geen geld, maar hoopt op een doorbraak als actrice, de tweede heeft een baby, is verloofd en heeft naast een affaire met haar baas ook een joekel van een drankprobleem.

8:00