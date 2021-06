Koningin Elizabeth ontvangt volgende week president Biden

Royalty Queen stelde eigen huishouden vrij van wet op rassendis­cri­mi­na­tie: “Maar in de praktijk zijn we niet racistisch”

Buckingham Palace weigerde zeker tot in de late jaren 1960 "immigranten van kleur of buitenlanders" in dienst te nemen in administratieve of hogere functies. Het koningshuis kreeg daarvoor vrijstellingen van de antidiscriminatiewetten. Dat heeft de Britse krant The Guardian donderdag onthuld.