Koningin Elizabeth krijgt nieuwe corgi voor haar verjaardag

Nieuwe patriotti­sche Britse nieuwszen­der GB News gelanceerd

13:21 In Groot-Brittannië is zondag nieuwszender GB News van start gegaan. Het gaat om een eerder conservatieve, patriottische zender die een stem wil geven aan mensen die zich “genegeerd of tot zwijgen gebracht” voelen, zo zei initiatiefnemer en voormalig BBC-presentator Andrew Neil in zijn openingstoespraak.