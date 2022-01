Koning Filip verleende zes keer gratie in 2021

De koning scheldt opgelegde straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Over de reden van individuele gratieverleningen wordt geen volledige informatie verstrekt. Maar meestal scheldt de koning verkeersmisdrijven kwijt waarbij er geen sprake is van dronkenschap, vluchtmisdrijf of slachtoffers.



Afgelopen jaar hebben 1.095 mensen een verzoek tot gratie ingediend, dat zijn er 80 meer dan in 2020. Van hen was 58 procent Franstalig en 42 procent Nederlandstalig. Van de zes toegekende dossiers, zijn er dan ook vier in het Frans en twee in het Nederlands. Dat beperkte overwicht is het gevolg van de personeelsbezetting van de dienst. Gedurende zes maanden was er slechts één Nederlandstalige dossierbeheerder beschikbaar. De dienst behandelde bovendien ook iets meer dossiers in 2021.