Komt Zuckerberg deze week met concurrent voor Twitter? Dit weten we al over Threads, de nieuwste app van Meta

Threads is maandagnacht plots verschenen in de Amerikaanse App Store en Google Play Store. In de VS kan de gratis app al worden vooruitbesteld. Amerikanen die in de Instagram-app zoeken naar ‘threads’ krijgen een ticketje te zien met daarop de datum van donderdag en een uur dat overeenkomt met 16 uur Belgische tijd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een officiële aankondiging van Meta is er nog niet. Of Threads meteen beschikbaar zal zijn in België is nog koffiedik kijken. Woordvoerster Kim van Bokhoven wenste niet te reageren op vragen van onze redactie. Maar ondertussen is er al wel heel wat geweten over de app.

Hoe werkt de app?

Het is geen toeval dat je via Instagram een ticketje voor Threads kan krijgen. Die app zal namelijk de basis vormen van de Twitter-concurrent. Je kan je gebruikersnaam en volgers van Instagram overnemen, waardoor je niet van nul begint. Dat is bij andere apps zoals Mastodon en Bluesky wel het geval.

Volledig scherm Screenshots van Threads die Meta toont in de Apple App Store. © Meta

Verder werkt Threads gelijkaardig als Twitter. Je kan andere gebruikers volgen om hun tekstberichten te lezen in een centraal overzicht. Die kan je dan een like geven of delen met je eigen volgers. Ook is het mogelijk om te reageren. Post je een bericht op Threads kan je kiezen wie erop mag reageren: iedereen, personen die je volgt of enkel de personen die erin vermeld zijn. Het lijkt erop dat je al zeker ook foto’s zal kunnen toevoegen aan berichten. Profielfoto’s worden weergegeven in cirkelvormige kaders.

Er is ook een website voor Threads te vinden. Die toont een aftelklok als je je in de VS bevindt. Of die website later te gebruiken zal zijn om posts op Threads te lezen of publiceren, is nog onduidelijk.

Waarom nu?

De ontwikkeling van Threads is onder de codenaam ‘Project 92’ al sinds begin januari aan de gang bij Meta. De lancering ervan komt op een opportuun moment voor Mark Zuckerberg. Meta kan gebruik maken van de algehele chaos bij het platform van Elon Musk. Sinds de overname door de miljardair kampt Twitter namelijk met technische pannes, is de moderatie sterk terug geschroefd met onder andere meer haatspraak tot gevolg en worden gebruikers steeds meer richting de betalende Twitter Blue-dienst geduwd.

De laatste controverse kan veel mensen overtuigen om over te stappen naar Threads eenmaal dat gelanceerd is. Wie niet betaalt voor Blue kan op dit moment slechts 1.000 tweets per dag lezen. Abonnees krijgen er maximaal 10.000 te zien. De nieuwe maatregel zorgde bovendien voor technische problemen.

Volledig scherm Screenshots van de app Bluesky, dat erg op Twitter lijkt. © Bluesky

Mastodon kreeg na de nieuwe ingreep van Musk opnieuw een instroom aan nieuwe gebruikers. Dat sociaal platform wordt decentraal beheerd. Het valt in de smaak omdat daardoor niet een persoon kan beslissen wat kan en niet kan op Mastodon. Bluesky moest zelfs tijdelijk stoppen met nieuwe accounts toelaten. Die app wordt in de toekomst decentraal. De ontwikkeling is in handen van voormalige Twitter-werknemers en lijkt visueel een kopie van die app.

Wat denkt Elon Musk van Threads?

Meta en Twitter komen dus op ramkoers. De nakende lancering van Threads deed de gemoederen tussen miljardairs Musk en Zuckerberg al oplopen. Het lijkt ook een aanleiding voor een mogelijk kooigevecht tussen de twee heren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens een presentatie zei Meta-topman Chris Cox aan z’n werknemers dat het bedrijf denkt dat mensen een versie van Twitter zouden willen dat “verstandig gerund wordt”. Musk reageert daar nu indirect op. “Gelukkig wordt het zo verstandig gerund”, reageerde hij op een bericht over de privacyvoorwaarden van Threads die te zien zijn in de App Store. Twitter verzamelt inderdaad minder gegevens over je identiteit, als je de categorieën vergelijkt.

Maakt de app kans?

Nieuwe apps lanceren, het is niet meteen de specialiteit van Meta. De grote successen van het moederbedrijf van Facebook zijn namelijk allemaal opgekocht: Instagram, WhatsApp, VR-bril Oculus. Mark Zuckerberg heeft al wel jarenlang een obsessie met Twitter. In 2008 was er een poging tot overname, waarna er meer en meer functies in Facebook werden gebouwd die op Twitter lijken, schrijft ‘New York Magazine’.

Dat Threads-gebruikers Instagram als basis kunnen nemen, zal alvast een groot voordeel zijn. Die app is namelijk een pak populairder dan Mastodon, Bluesky en Twitter zelf. Die eerste twee hebben ook technische problemen en zijn moeilijker om te beginnen gebruiken. Threads kan gebruikmaken van de servers die Meta wereldwijd heeft staan. De app begint dus met een stevige voorsprong.