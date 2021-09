Komt er nieuw bewijs in onderzoek verdwijning Théo Hayez? “Dit is onze laatste strohalm”

De Australische televisiezender Channel 9 kondigt in een trailer van één minuut aan dat er maandag groot nieuws zal worden gebracht rond de verdwijning van de 18-jarige Théo Hayez, die in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay op 31 mei 2019 uit het niets verdween. Volgens een van de grootste zenders in Australië is er nu ‘big evidence’ gevonden in de verdwijning van de jongeman. Wat dat nieuwe bewijs is, valt maandag af te wachten, maar de dooppeter van Hayez Jean-Philippe Pector probeert de gemoederen alvast te bedaren. “Dat grote nieuws is nog volop in onderzoek”, klinkt het aan de telefoon vanuit Australië.