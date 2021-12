Komt er een brede minimumstraf op haatzaaien? Als het van de Europese Commissie afhangt wel

Verharding en bebouwing nemen verder toe: dagelijks komen er 270 gebouwen bij in Vlaanderen

Tussen 2013 en 2019 werden in Vlaanderen elke dag ongeveer 270 gebouwen bijgebouwd. Dat is een van de conclusies van het tweede ruimterapport, dat het Vlaams Departement Omgeving donderdag heeft voorgesteld in de school Sancta Maria in Leuven. Globaal genomen is de open ruimte in Vlaanderen verder afgenomen, en de verharding en bebouwing toegenomen.

