Komt bomcycloon Elliott na horror in de VS ook naar hier?

Vrijgela­ten Franse seriemoor­de­naar The Serpent: “Ik ben onschuldig”

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj, verantwoordelijk voor meerdere moorden in de jaren zeventig in Azië, is vandaag aangekomen in Parijs. De 78-jarige Sobhraj werd donderdag vrijgelaten uit een gevangenis in Nepal, waar hij bijna twintig jaar vastzat voor een reeks moorden in de jaren 70. Tegenover persbureau ‘AFP’ verklaarde hij onschuldig te zijn.

10:07