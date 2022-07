Komen bosbranden ook onze kanten uit? “Ook in Zweden kan het gebeuren”

Dit jaar werd er in de EU-landen al 515.475 hectare in as gelegd door natuurbranden. Dat is meer dan in de voorbije twee jaren, en we zijn nog maar eind juli. Opvallend: ook het oosten van Duitsland en het noorden van Tsjechië worden geteisterd. Moeten we ons zorgen beginnen maken in noord-Europa?

In de 27 landen van de Europese Unie hebben natuurbranden in 2022 al meer dan 5.000 vierkante kilometer getroffen. Dat is ongeveer evenveel als de som van de oppervlaktes van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het gaat voornamelijk om zuidelijke gebieden als Spanje, Griekenland, Portugal en Zuid-Frankrijk. Op HLN.be getuig Vlaming Philippe De Praetere hoe het Griekse eiland Lesbos in vuur en vlam staat. “In een mum van tijd zagen we achter ons huis overal rookwolken”, klonk het. In het midden van ons interview moest Philippe van de politie uit voorzorg zijn woning verlaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gisteren brandde het echter ook in Slovenië, het oosten van Duitsland het noorden van Tsjechië. Die laatste twee gebieden liggen ter hoogte van België. Zijn de natuurbranden steeds meer naar het noorden van Europa aan het opschuiven? Volgens VTM-weerman Frank Duboccage is het veel te vroeg om die conclusie te trekken. “Zulke effecten kan je pas wetenschappelijk staven over een periode van minstens twintig jaar. Er werd ooit voorspeld dat we vandaag een mediterraans klimaat zouden hebben in België. Na enkele tegenvallende zomers is dat idee overboord gegooid (lacht)”. Het is volgens Duboccage niet abnormaal dat we natuurbranden in Tsjechië zien. “Natuurbranden hebben met hitte te maken en kunnen bijna overal gebeuren. Ook in Zweden kan het 35 graden worden. Natuurbranden zijn niet zozeer gelinkt aan een bepaalde regio.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat we vandaag zoveel branden zien in Europa, heeft deels te maken met klimaatopwarming, zegt Duboccage. “Globaal gezien wordt de wereld warmer. De consequenties daarvan zie je nu vooral in Zuid-Europa, waar de temperaturen erg warm worden. Spanje heeft bijvoorbeeld al twee forse hittegolven gekend, waaronder één van de langste sinds 1975.” We zien door klimaatopwarming steeds vaker extreme omstandigheden”, aldus Duboccage. Langdurige hitte en droogte in de zomer kunnen voor uitzonderlijke natuurbranden zorgen. Eén vonkje is dan genoeg. Denk aan een sigarettenpeuk die domweg wordt weggegooid.”

Zullen we in Europa dan voortaan elke zomer beelden van desastreuze natuurbranden zien? “Er zullen steeds meer natuurbranden gebeuren in de komende decennia. We zullen ermee moeten leren leven en ons preventief moeten voorbereiden. Mensen die rondom brandbare gebieden wonen in het zuiden van Europa, mogen zich zorgen beginnen maken. Overheden investeren best in blusvliegtuigen, of corridors in bossen. Als je een huis wilt bouwen in Spanje, zou ik dat zo dicht mogelijk bij de kust doen en het droge binnenland vermijden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In België moeten we ons voorlopig nog niet veel zorgen maken over extreme natuurbranden, meent Dubocage. Maar hij waarschuwt wel dat we ook hier steeds vaker extreme omstandigheden zullen zien. “We wonen op een betere plek van de aarde, maar vorig jaar hebben we ook bij ons een desastreuze zondvloed gehad. We zullen hier ook steeds vaker lange periodes van hitte en droogte zien. Als augustus even droog is als juni, zouden we wel eens problemen kunnen krijgen met onze waterbevoorrading. Daar mogen we ons zorgen over beginnen maken.”