Koers bitcoin beweegt richting dieptepunt van eerder dit jaar

Crypto-expert schreef een boek over Bitcoin en co: “Snel rijk worden met crypto is voorbij, maar het blijft een unieke financiële opportuniteit”

“Het macroverhaal is erg moeilijk om los te laten. Het zal risicovolle investeringen in beweging zetten”, zei Kevin Loo van vermogensbeheerder IDEG Asset Management tegen Bloomberg. “Bitcoin staat lager dan 20.000 dollar. Hier zijn we eerder geweest. Het is waarschijnlijk dat we zelfs nog iets lager kunnen gaan.” Wel wees hij erop dat bitcoin al wel eerder in een dal heeft gezeten, maar zich daar weer kon uit bewegen. “Als je van dal tot dal meet, is de trend dat we op langere termijn weer omhoog gaan.”