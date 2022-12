Koerdische rapper wint beroep tegen doodvonnis in Iran

Man wil afrekenen met ex-werkgever in Hoei en schiet 3 keer met “gevonden” geweer richting garagist

Een man geboren in 1988 uit de regio van Hoei is overgedragen aan het parket van Luik voor het bedreigen van zijn ex-werkgever met een vuurwapen. Dat meldt het parket in een persbericht. Hij schoot drie keer in de richting van zijn vroegere baas. De verdachte werd aangehouden en bekende de feiten.

25 december