Koerdische groep verjaagt IS uit belangrijk olieveld in Syrië

Bron: ANP 0 Photo News De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben een van de grootste olievelden van Syrië in handen gekregen. Strijders van de SDF - die door de VS gesteund worden - lieten weten dat ze door een succesvol offensief tegen Islamitische Staat (IS) de controle hebben gekregen over het olieveld van al-Omar in de oostelijke provincie Deir el-Zor.

Het olieveld ligt ongeveer tien kilometer ten noorden van de stad al-Mayadin. Vorige week veroverde het leger van de Syrische president Bashar al-Assad al-Mayadin op IS. Het Syrische leger en de SDF strijden onafhankelijk van elkaar tegen IS. In de SDF werken Arabische en Koerdische milities samen.

Photo News Strijders van het SDF doorzoeken het puin in Raqqa.

Photo News