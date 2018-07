Koen Vijverman komt op voor 'Centrumlijst voor Haaltert' 18 juli 2018

02u52 0 Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober nemen meer BV's deel dan zes jaar geleden, zo blijkt uit een rondvraag. In Haaltert komt acteur Koen Vijverman opnieuw op.

Koen Vijverman uit Denderhoutem, die als acteur nog meespeelde in 'Familie', waagde in 2012 de stap met Centrumlijst-Vld en zetelt sindsdien als oppositielid in de gemeenteraad. Deze keer komt hij op voor 'Centrumlijst voor Haaltert'. "Ik heb de stap lang niet willen zetten omdat ik niet de zoveelste BV wou zijn die zich verkiesbaar stelt", aldus Vijverman. "Maar ik heb altijd in een jeugdbeweging gezeten en ik ben altijd sociaal geëngageerd geweest. Door in de politiek te stappen, dacht ik iets te kunnen doen voor de jeugd of de gemeenschap. Ik dacht dat ik later wel iets zou kunnen betekenen voor mijn gemeente, maar ik had toen nooit durven vermoeden dat ik onmiddellijk verkozen zou worden."





Geen spijt

Maar ook al ging het allemaal sneller dan verwacht, spijt heeft hij niet. "Als ik zes jaar geleden niet verkozen geweest zou zijn, dan zou ik vandaag misschien niet zo gedreven zijn. Wat ik wel jammer vind aan de politiek, is dat goede voorstellen vaak afgekeurd worden omdat je niet in de juiste partij zit."





Nationale bekendheid betekent volgens Vijverman ook niet noodzakelijk dat je succes hebt bij de verkiezingen. "Dat ik meteen verkozen werd, had volgens mij meer te maken met het feit dat ik in Denderhoutem en Haaltert gekend ben via de jeugdbeweging en de vele cabaretvoorstellingen die ik hier gebracht heb. Mensen kennen mij hier ook als de zoon van de garagist. Of ik ambitie heb om schepen te worden? Als de kans zich voordoet, zal ik die niet afslaan. Maar het moet te combineren vallen met mijn werk voor productiehuizen en mijn muziek."





(CVHN)