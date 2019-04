Klungelige dief laat buit vallen Midas van Wynendaele

04 april 2019

11u32

Bron: CNN 0

Twee dieven hebben het wel heel bont gemaakt in de Australische stad Perth. Afgelopen maandag hebben de twee ingebroken in een juwelierszaak. Ze gingen ervandoor met enkele juwelen, al had de buit wel een pak groter kunnen zijn.