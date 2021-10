Klopjacht in Rusland op vermoedelijke moordenaar van drie jonge studentes

Boris Johnson wil na coronacri­sis een beter VK dan dat van voor brexit

6:08 De Britse premier Boris Johnson is vastbesloten om het Verenigd Koninkrijk na de huidige crisis herop te bouwen tot een beter land dan voor de brexit. Dat heeft hij gisteren gezegd voor de start van het jaarlijkse congres van zijn Conservatieve Partij in Manchester. Het Verenigd Koninkrijk kampt momenteel met een zware bevoorradingscrisis, die onder andere het gevolg is van de coronacrisis en het vertrek uit de Europese Unie.