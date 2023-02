Klokkenluider: “Uber wilde taxisector niet veranderen, maar met alle middelen overnemen”

Uber heeft nooit de bedoeling gehad om de taxisector te moderniseren of aan te passen, maar had als doel de sector gewoon over te nemen, met alle middelen, ook illegale. Dat was de boodschap van Uber-klokkenluider Mark MacGann woensdag in de Ubercommissie van het Brussels Parlement. Hij pleitte er voor strenge regels inzake lobbying en een betere bescherming van klokkenluiders.

MacGann schetste in zijn inleiding een ontluisterend beeld van Uber, een bedrijf dat overtuigd was van het eigen gelijk en vastberaden om zijn doel te halen: het overnemen van de volledige taxisector, tegen elke prijs en goed beseffend dat er in de illegaliteit gewerkt werd.

Daarbij werden ook de media bewerkt — “als het bestuur tegen Uber is, is dat omdat het in de zak van de taxisector zit” — en werden de chauffeurs aanvankelijk als koningen behandeld. Als hun wagen in beslag genomen werd, kregen ze een ander voertuig en werden de advocatenkosten terugbetaald. Na een tijdje moesten de chauffeurs echter hogere toeslagen betalen, en werden ze door Uber vreselijk behandeld.

Pascal Smet

Voor de voormalige lobbyist was het een toeval dat hij het gsm-nummer van toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet had. Beiden kenden elkaar van de periode voor Smet minister was. Tijdens zijn ministerschap ontmoette hij Smet tweemaal op zijn kabinet en eenmaal voor een ontbijt in hotel Amigo. Wel was er communicatie via e-mail en sms.

MacGann had ook een of twee ontmoetingen met kabinetchef Matthias Dobbels en tweemaal met Brussels MR-parlementslid Boris Dilliès. Hij bevestigde dat hij ontwerpen van het taxiplan had ontvangen en voorstellen kon doen.

MacGann lobbyde van 2014 tot 2016 voor het taxiplatform in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Hij besliste naar eigen zeggen om te praten omdat Uber de wet in tientallen landen zou hebben overtreden.