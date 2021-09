Klimaatwijziging blijkt ook gevaarlijk voor zwangere vrouwen en ongeboren kinderen: op deze aandoeningen lopen ze verhoogd risico

Zo’n 220 medische tijdschriften over heel de wereld hebben wereldleiders opgeroepen om zo snel mogelijk iets te doen aan de klimaatwijziging. Die zou immers “catastrofale gevolgen” hebben voor de gezondheid van de mens. Ook zwangere vrouwen en ongeboren kinderen lopen een verhoogd risico op een hele reeks aandoeningen, waarschuwt Wilfried Gyselaers, professor gynaecologie en hoofdredacteur van het ‘Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg’, dat het editoriaal in Vlaanderen publiceert . Aan HLN licht hij toe welke dat precies zijn. En sommige blijk je heel je leven mee te dragen.

Welke impact kan de klimaatwijziging hebben op aanstaande moeders?

Wilfried Gyselaers: “Bij langere periodes van hitte en droogte ziet men meer zwangerschapsproblemen. Zo treden er bij hittegolven meer vroeggeboortes op. Daar is al flink wat rond gepubliceerd in medische vakbladen. Zelf heb ik een onderzoeksproject rond hoge bloeddruk bij zwangerschappen en zwangerschapsvergiftging en daarin zien we dat er inderdaad meer tekenen zijn van ondervulde bloedvaten, wat een risicofactor is voor hoge bloeddruk en vroeggeboorte. Door de warmte verliezen mensen meer vocht. Ook zwangere vrouwen zweten meer en verliezen meer vocht door de ademhaling. Als je dan niet voldoende extra vocht opneemt, riskeer je ondervulling in de bloedvaten. En een verhoogd risico op hoge bloeddruk en vroegtijdige weeën.”

Is er ook een impact voor het ongeboren kind?

“Ja, maar dat uit zich pas wanneer de baby later zelf volwassen is. Er is geen sprake van aangeboren afwijkingen. We weten dat de orgaanfuncties — de werking van de organen bij volwassenen — al geprogrammeerd worden in de baarmoeder. Dat iemand bijvoorbeeld ouderdomssuikerziekte zal krijgen of een hoge bloeddruk op latere leeftijd, wordt al vastgelegd in de baarmoeder. Baby’s die geconfronteerd worden met een problematische zwangerschap lopen meer risico op een foutieve programmering van hun organen.”

Dat blijkt ook uit het onderzoeksproject van Gyselaers. “In Vlaanderen bevalt ongeveer 7 procent van de zwangere vrouwen van een kind dat lichter is dan 3 kilo. Als je kijkt naar de aanstaande moeders in ons project die risicopatiënt zijn voor hoge bloeddruk, gaat het om meer dan 20 procent. Veel van die mensen zijn zelf ook geboren met een laag geboortegewicht. Dat toont mooi dat wat bij de geboorte is gebeurd, een weerslag heeft op je gezondheid op langere termijn en een eventuele eigen zwangerschap.”

Is er een groot verschil met vroeger?

“Uit een hele reeks wetenschappelijke onderzoeken in de Verenigde Staten blijkt dat het aantal vrouwen dat aan de zwangerschap begint met een hoge bloeddruk jaar na jaar toeneemt. Het aantal zwangere vrouwen dat te maken krijgt met zwangerschapsvergiftiging neemt parallel toe. Op dit moment zijn er meer zwangere vrouwen die ongezond aan een zwangerschap beginnen dan twintig of dertig jaar geleden.”

Welke ‘catastrofale gevolgen’ zijn er nóg voor de gezondheid van de mens?

“Dat gaat heel breed. De jongste twintig jaar is het aantal hittegerelateerde sterfgevallen onder 65-plussers met meer dan 50 procent toegenomen. Ook bijvoorbeeld de coronacrisis is een gevolg van de wijziging van het klimaat en de expansiedrang van de mens, die het leefgebied van wilde dieren kleiner maakt en ons in contact brengt met soorten en ziekteverwekkers waarmee we anders nooit in contact zouden komen. Door de stijging van de temperatuur neemt het aantal tropische ziektes toe, net als het aantal pandemieën.”

En daar moet iets aan gebeuren.

“Ja, daarom hebben de medische tijdschriften de handen in elkaar geslagen. Tot nu toe publiceerde de ene over vervuiling en de andere over klimaatverandering of Covid-19. Maar eigenlijk gaat het allemaal over hetzelfde: de levenswijze van de mens die geen rekening houdt met aarde en natuur. Vandaar de oproep naar de politici. Op dit moment is in België bijvoorbeeld maar 10 procent van de energie groen. Zo’n 90 procent is nog van fossiele oorsprong en eigenlijk zou dat omgekeerd moeten zijn. Daar kunnen politici nu al iets aan doen. Daarvoor moet je niet nog twee of drie generaties wachten, want dan zijn er weer zoveel zieken meer.”