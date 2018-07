Kleutertjes een hele week op Sprookjeskamp 01 augustus 2018

02u23 0 In de sporthal van Denderhoutem nemen deze week 31 kleuters deel aan het 'Sprookjesweek-kamp'.

De kleuters maken elke dag kennis met een nieuw sprookje. "Vandaag (maandag, red.) draaiden de spelletjes en activiteiten een hele dag rond het sprookje van de drie biggetjes", vertelt begeleidster Evelien. "In de komende dagen komen onder meer nog het Zwanenmeer en de Kikkerprins aan bod. En we trekken deze week ook nog naar het 'Sprookjesbos', of De Gavers."





De kleuters, die in twee groepen opgesplitst werden, maakten ook al kennis met 'sherborne', een relaxatietechniek waarbij ze elkaars rug masseerden. De andere groep danste en speelde een parachutespel. Ze zoeken ook elke dag naar de prinses in het kartonnen sprookjeskasteel. Het kleuterkamp loopt nog tot en met vrijdag. (CVHN)