Klanten ontsteld nadat energieleverancier Mega ook voorschotfactuur verhoogt bij vast tarief: “Bedrag is plots dubbel zo hoog”

Jessica Desaever (31) uit het Oost-Vlaamse Merelbeke is een van de bijna 600.000 Belgische klanten van Mega. Ze sloot in juni via Mijn Energie een jaarcontract af met een vast tarief. Dat ging in op 1 juli. “Op basis van mijn verbruik kwam ik op een totaal van 500 euro op jaarbasis, wat overeenkomt met 45 euro per maand. Mijn voorschot werd met een welluidende uitleg echter vastgelegd op 60 euro”, vertelt ze aan HLN.

Begin september werd het voorschot een eerste keer verhoogd van 60 naar 70 euro. “Ik liet het toen passeren en dacht dat ik het geld wel zou terugkrijgen op het einde van de rit", vertelt ze. “Maar zondag kreeg ik plots opnieuw een bericht dat het voorschotbedrag zou worden aangepast. Naar 100 euro deze keer. Dat is meer dan dubbel zoveel als wat ik normaal verbruik en bijna dubbel zoveel als mijn oorspronkelijk voorschot.”

Protest

In de mail las ze dat ze protest kon aantekenen tegen de verhoging, maar slechts in beperkte mate. “Als ik niet akkoord ben, moet ik vóór 10 oktober contact opnemen. Maar dan nog zou mijn voorschot maar met 30 procent naar beneden gehaald kunnen worden. Dan betaal ik alsnog 81 euro”, zegt ze.

Desaever besloot het desondanks te doen, maar krijgt al de hele week niemand te pakken bij Mega. “Ik probeer het bedrijf al sinds maandag telefonisch te bereiken, maar krijg constant de bezettoon. Op mails wordt niet gereageerd, ook niet op mijn klacht via de website. Dit is zo klantonvriendelijk. Ik maak me wel een beetje zorgen. Ik ben bang dat ze misschien failliet gaan en we onze voorschotten nooit meer zullen terugzien.”

De vrouw diende intussen ook een klacht in bij de Ombudsdienst voor Energie. “Ik heb ingetekend op een vast tarief om niet onderhevig te zijn aan schommelingen in de energieprijs en dan dit. Veel kan ik niet doen. Nu veranderen van leverancier is sowieso niet voordelig. Ik was beter bij mijn vorige energieleverancier gebleven. Ik denk dat ik in de toekomst niet meer elk jaar ga vergelijken. Of toch zeker niet meer ga kiezen voor een kleinere speler.”

Test-Aankoop

De federale waakhond van de energiesector CREG en consumentenorganisatie Test-Aankoop hebben ook vragen bij de handelswijze van Mega. “Het getuigt effectief van voorzichtigheid om je voorschotfactuur te verhogen als je een variabel contract hebt, maar dan nog zou het initiatief bij de consument moeten liggen. Uiteindelijk zijn zij het best geplaatst om hun eigen (financiële) toestand in te schatten. Het verplichte en veralgemeende karakter van een verhoging van de voorschotfacturen voor een aantal consumenten met een vast contract, vinden wij hoe dan ook veel minder gerechtvaardigd”, klinkt het bij Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie sluit ook niet uit dat kleinere leveranciers het moeilijk zullen krijgen als de prijzen fors blijven stijgen. “Een té forse verhoging van je voorschotbedrag is dus ook niet aangewezen, want in geval van een faillissement zal het allesbehalve gemakkelijk zijn om wat je te veel hebt betaald, terug te krijgen.”

Energieleverancier Mega liet een maand geleden op HLN.be optekenen dat zowat veertig procent van zijn klanten een voorstel tot een verhoogd voorschot kreeg. Dat is ook wettelijk toegelaten, zolang de energieleverancier zijn klant vooraf een verduidelijking van de berekeningswijze bezorgt.

Vast tarief

“Dat zijn voornamelijk klanten met een variabel tarief”, klonk het toen bij Gaëtan Malfeyt van Mega. “Maar ook klanten met een vast tarief kunnen er baat bij hebben. Bijvoorbeeld voor gezinnen die thuis hebben gewerkt het voorbije jaar. Zij kunnen een hoger verbruik verwachten dan de afgelopen jaren. Een te laag voorschotbedrag kan leiden tot betalingsproblemen.”

Volgens Mega kunnen er bij de vernieuwing van contracten ook fors hogere tarieven opduiken. Als dat moment niet samenvalt met de meteropname, kan ook dat een grote impact hebben.

Enkele kleine leveranciers kondigden vorige week aan dat ze geen vaste contracten meer aan zouden bieden, ook Mega. Volgens een woordvoerder ging het om een tijdelijke maatregel, in afwachting van lagere prijzen.

