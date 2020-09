Exclusief voor abonnees

Klamme handen en verhoogde hartslag: wat te doen tegen belangst?

Yasmine Esser

08 september 2020

12u00

Bron: De Volkskrant

0

Een collega op de schouder tikken met een vraag? Nu veel mensen thuiswerken gebeurt dit vooral digitaal. Al is er natuurlijk ook nog de telefoon. Werkt snel, efficiënt en een belletje is nog sociaal ook. Al moet je het dan wel durven… De Volkskrant zocht uit waarom mensen bang zijn om te bellen en wat eraan te doen is.