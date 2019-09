Klacht Verelst tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond Redactie

03 september 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Lennert, Thomas en Arthur Verelst tegen HLN.be deels gegrond verklaard. De artikels gaan over het overlijden van een vrouw in Kortenberg. Volgens het eerste artikel kwam ze om het leven door CO-intoxicatie, volgens het tweede door verdrinking in bad. Klagers zijn de zonen van de vrouw.

Een journalist heeft het recht om te berichten over het overlijden van iemand door CO-intoxicatie of verdrinking en moet daarvoor geen toestemming vragen aan de nabestaanden.

Maar de Raad vindt wel dat de journalist de naam en voornaam van de vrouw en van haar eerder overleden man niet had mogen vermelden zonder daarover contact te nemen met de familie.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.