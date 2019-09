Klacht V.D.S. tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

03 september 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van V.D.S. tegen HLN.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over de uitbater van een café in Aalst, die in de gevangenis zit op verdenking van het dealen van drugs. De journalist maakt aannemelijk dat de informatie in zijn artikel klopt en houdt rekening met de mogelijke onschuld van V.D.S.

Verder is de Raad van oordeel dat het geoorloofd is om de naam en het adres van het café en een foto van de gevel te publiceren omdat het dealen van drugs, mogelijk in of via een voor het publiek toegankelijke plaats als een café, een problematiek van gewichtig maatschappelijk belang is en het journalistiek verantwoord is om het publiek daarover te informeren.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.