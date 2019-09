Klacht S.T. tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond Redactie

03 september 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van mevrouw S.T. tegen Het laatste Nieuws en HLN.be deels gegrond verklaard. Het artikel gaat over de aanhouding van een vrouw, die tijdens het babysitten het zoontje van haar vriendin zodanig door elkaar schudde dat het tien dagen later overleed aan het shakenbabysyndroom. S.T. is de moeder van de overleden baby. De journalist belde bij haar aan en ze dacht eerst dat hij iemand van het parket was. Toen bleek dat hij journalist was, vroeg ze hem om weg te gaan maar bleef nog een kwartier babbelen.

De Raad is van oordeel dat de journalist de vrouw expliciet om instemming had moeten vragen om het gesprek te publiceren, omdat ze zich in een zeer kwetsbare situatie bevond en omdat ze de journalist eerst gevraagd had om te vertrekken. De Raad kan niet uitmaken of het artikel een inhoudelijke fout bevat.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be