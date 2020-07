Klacht Reygaerts en Van Moeffaert tegen Het Laatste Nieuws bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

07 juli 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van K. Reygaerts en S. Van Moeffaert tegen Het Laatste Nieuws ongegrond verklaard. Het artikel in de rubriek ‘Mijn geheim’ was het getuigenis van een man die vertelde dat hij ooit rijk was, maar zijn fortuin verloor en nu doet alsof hij nog rijk is. Klager omschrijft de man als wanbetaler die hem en anderen benadeeld heeft en vroeg de krant om een rechtzetting.

De journaliste wil niet zeggen wie de anonieme getuige is, wat haar recht is. Klager brengt aannemelijke argumenten aan om de getuige te herkennen als de man die hem benadeeld zou hebben. Maar het is niet absoluut zeker of de journalist en klager over dezelfde persoon spreken.

Een journalist moet ook bij een persoonlijk getuigenis een redelijke inspanning doen om de feiten te checken. Maar klager legt geen bewijzen voor die aantonen dat er in het artikel feitelijke fouten zouden staan of dat in het kader van het persoonlijke getuigenis, wat het format is van het artikel, relevante feitelijke informatie achterwege is gelaten.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.