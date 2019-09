Klacht Lacoere tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

03 september 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Peter Lacoere tegen HLN.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over het ontslag van twee directeurs bij stadsontwikkelingsbedrijf SoGent: algemeen directeur Didier Nachtergaele en directeur vastgoed Peter Lacoere. De Raad is van oordeel dat het verantwoord was om Lacoere bij naam te noemen omdat mogelijke malversaties binnen een groot stadsontwikkelingsbedrijf van gewichtig maatschappelijk belang zijn en omdat Lacoere als directeur van dat bedrijf een publieke functie bekleedde. De Raad vindt ook dat Lacoere in dit geval geen beroep kan doen op het recht op vergetelheid omdat de feiten recent zijn en het gerechtelijk onderzoek nog loopt.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.