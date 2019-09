Klacht Dario Siciliano tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond

13 september 2019

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Dario Siciliano tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be ongegrond verklaard. De berichtgeving gaat over prins carnaval Dario I van Rotem (Dilsen-Stokkem) bij wie de politie een wietplantage vond, waarna de carnavalsvereniging de samenwerking met hem stopzette.

Aangezien klager er bewust voor gekozen heeft om met zijn verkiezing tot prins carnaval in de publieke belangstelling te treden, aangezien hij niet betwist dat in dezelfde periode in zijn tuin een cannabisplantage is aangetroffen en aangezien het kweken van cannabis een strafrechtelijk misdrijf is waarover de verslaggeving van maatschappelijk belang is, is de Raad van oordeel dat de publicatie de voornaam, de eerste letter van de familienaam, de woonplaats en de foto van klager in carnavalskostuum, met een balkje voor zijn ogen, journalistiek geoorloofd is.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.