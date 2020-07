Klacht Caenepeel tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

07 juli 2020



De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Jinty Caenepeel tegen HLN.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over Caenepeel, die zich voor de Brugse rechtbank moest verantwoorden voor een vechtpartij, en vermeldt ook eerdere veroordelingen die hij opliep. Gezien de publieke rol die hij speelde en speelt in het voetbalmilieu en gezien de mediabekendheid die hij in dat milieu geniet, kan Caenepeel beschouwd worden als een publiek figuur. Daarom is de Raad van oordeel dat het geoorloofd was om hem in het artikel met naam en voornaam volledig te identificeren.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.