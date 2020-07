Klacht Bouwbedrijf dhulst’ tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek gegrond Redactie

07 juli 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Bouwbedrijf dhulst’ tegen HLN.be gegrond verklaard. Het artikel gaat over de reactie van de socialistische vakbond ACOD op een duur contract dat toenmalig algemeen directeur Peter Claes van de VRT afsloot met een freelanceregisseur. Bij het artikel staat een foto van klaagster, eigenaar van bouwbedrijf dhulst’, met als bijschrift: ‘Ook bouwbedrijf D’Hulst, geleid door de vrouw van Claes, komt in opspraak’. Klaagster zegt dat het artikel haar bedrijf onterecht in opspraak brengt.

De klacht is gegrond. De link tussen de inhoud van het artikel en de erbij gepubliceerde foto is volkomen onduidelijk. Klaagster en haar bedrijf komen nergens in het artikel ter sprake en het artikel brengt geen enkel element aan dat het bijschrift bij de foto duidt of onderbouwt. Op die manier maakt het artikel het bedrijf verdacht zonder enige aanwijzing wat de grond daarvoor zou kunnen, wat ingaat tegen het principe dat een journalist geen ongegronde verdachtmakingen uitbrengt.

De redactie heeft het bijschrift en de foto verwijderd, maar dat doet niets af aan de oorspronkelijke publicatie ervan. Bovendien heeft de redactie niet vermeld dat het artikel werd aangepast, wat nochtans nodig was, gezien de ernst van de wijziging.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.