Klacht Bontinck tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

03 september 2019

12u00 0

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Dimitri Bontinck tegen HLN.be ongegrond verklaard. Naar aanleiding van een rechtszaak tegen Bontinck wegens partnergeweld, vroeg de HLN.be zich af hoe het met hem zou gaan, nadat hij jaren niet uit de media was weg te slaan. Het artikel is gebaseerd op een interview dat Bontinck zelf uitschreef met een journalist van TV Familie. TV Familie publiceerde het niet, maar HLN.be pikte het ruim twee maanden later op, naar aanleiding van de rechtszaak tegen Bontinck. TV Familie en HLN.be behoren allebei tot News City, de nieuwsredactie van DPG Media.

De Raad is van oordeel dat het geoorloofd was om, in het kader van de rechtszaak, de naam en een foto van Bontinck te publiceren. De redactie van HLN.be heeft het oorspronkelijke, schriftelijke interview ingekort, maar de geest van het gesprek is gerespecteerd en er is geen essentiële informatie geschrapt. Ten slotte is ook de titel van het artikel journalistiek verantwoord.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.