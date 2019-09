Klacht Ali Baki tegen HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Ali Baki tegen HLN.be ongegrond verklaard. De twee artikels gaan over een rechtszaak tegen de man, die zich moest verantwoorden voor gewelddadige verkrachting en beroving van 19 escortdames en afpersing van een mannelijke escorte. De Raad is van oordeel dat de publicatie van herkenbare foto’s van de man, samen met zijn voornaam, eerste letter van zijn familienaam, leeftijd en woonplaats gerechtvaardigd is, omdat serieverkrachting en de gerechtelijke vervolging ervan onderwerpen van gewichtig maatschappelijk belang zijn, omdat de man de feiten waarvoor hij terechtstaat niet ontkent en omdat volledige identificatie een waarschuwing kan betekenen voor mogelijke nieuwe slachtoffers.

HLN.be maakt verder aannemelijk dat de vergelijking tussen de man en seriedoder Ronald Janssen gemaakt is door betrokkenen bij het gerechtelijk onderzoek en dat de vermelding van die vergelijking geen beroepsethische fout is.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.