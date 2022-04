KLAAR OM DE WERELD TE VEROVEREN: Jander (21) en Gilles (21) plooien kartonnen meubels in elkaar om huizen op hun best te showen: “Kan daar een bed in? Zeker!”

GENTNiks is zo’n grote beslissing als een huis kopen en dus doe je dat best met enig inzicht in wat je nodig hebt. Maar een kaal huis, past daar je zetel, je bed of je kast in? Gentse studenten Jander Meysman en Gilles Vandeguchte (allebei 21) hebben een oplossing. Ze maken deel uit van de nieuwe lichting Gentrepreneurs die we u hier de hele week voorstellen. “Ik wil de top bereiken in vastgoed.”