Kinderen genoten van de dieren op de jaarmarkt Marc Ceulemans

10 juli 2019

12u00 5

Naar traditie vond de jaarmarkt gisteren op dinsdag plaats. Sinds enkele jaren werd de markt verplaatst naast de Expresweg. Nieuw dit jaar was het klein vee en valkerij.

“Er was wel heel wat volk, maar dat het een overrompeling was, dat nu ook weer niet”, zegt marktleider Francky Vercammen. Ook de ongeveer 55 standhouders zouden volgens Vercammen niet zoveel verkocht hebben. Maar voor de kinderen was het een leuke bedoening. Hun aandacht ging volledig naar zowel grote als kleine dieren. Voor hen was het alsof ze in de dierentuin waren. Een belangrijke gegeven: de standhouders van Kontich moesten geen standgeld betalen.