Kinderen even vatbaar voor coronabesmetting als volwassenen, zegt experte: “Rol van kinderen in deze pandemie werd geminimaliseerd”

Showbizz Lize Feryn over de impact van sociale media: “Ik ben gewoon mager. Ik heb mezelf niet gemaakt, hé”

16:00 “Vroeger wilde ik mijn feed altijd heel netjes op orde hebben, maar dat heb ik wat losgelaten.” Lize Feryn (27) schittert momenteel in webserie ‘Brak’, een reeks over drie hartsvriendinnen en hun band met sociale media. Maar hoe is haar relatie met al die apps? Ze vertelt er openlijk over in dit gesprek, en heeft het ook over haar relatie met Aster en de succesvolle webshop die ze met haar zussen uitbaat. “Mijn laatste handtassenlijn was in minder dan vierentwintig uur uitverkocht.”