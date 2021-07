Kijken artsen straks naar uw rijgedrag om alzheimer vast te stellen?

Canadese en Amerikaanse onderzoekers concluderen op basis van een kleinschalig onderzoek dat het rijgedrag van mensen, alzheimer kan identificeren voordat de patiënt last ondervindt van de ziekte. Voor hun onderzoek volgden ze een jaar lang de auto van testpersonen via gps-trackers. Ze konden met een nauwkeurigheid van 86% voorspellen of iemand alzheimer had.

De groep onderzoekers is verbonden aan verschillende onderzoeksinstellingen zoals University of Toronto en Washington University School of Medicine. Voor hun experiment volgden ze 139 65-plussers uit Washington State. Voor ze aan het uiteindelijke experiment begonnen moesten de testpersonen een medische test ondergaan om te bepalen of ze een vroegtijdige fase van alzheimer hadden.

Degenen die pre-klinische alzheimer hadden reden langzamer, maakten abrupte veranderingen, reisden minder ‘s nachts en legden ook minder kilometers af. Verder bezochten ze minder verschillende bestemmingen tijdens het rijden en gebruikten ze minder routes.

Op basis van die gedragingen en de leeftijd van de testpersonen konden de onderzoekers een model opstellen dat met 86% nauwkeurigheid kan voorspellen of iemand een vroeg stadium van alzheimer heeft. Het is belangrijk om alzheimer tijdig te ontdekken, al blijkt dat een moeilijke opgave. De ziekte kan zich tot twintig jaar voor de patiënt symptomen vertoont in de hersenen ontwikkelen.

Beperkingen

Het rijgedrag monitoren via een gps-tracker kan een goedkoper alternatief zijn voor medische testen voor alzheimer. Al zou privacy wel eens voor problemen kunnen zorgen, zo zeggen andere wetenschappers dat bestuurders zelf moeten kunnen kiezen welke informatie wel of niet gedeeld wordt. Verder zijn de gps-trackers niet altijd even accuraat. Ook is nog verder onderzoek nodig, omdat het Amerikaans-Canadees onderzoek erg beperkt was.