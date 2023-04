KIJK. Russisch leger gaat met videocampagne op zoek naar "echte mannen" en zegt ook meteen wat ze gaan verdienen

Heeft staatsse­cre­ta­ris Schlitz (Ecolo) gelogen tegen het parlement? N-VA: “Ze is elke geloofwaar­dig­heid kwijt”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) zou gelogen hebben in het parlement over het gebruik van haar persoonlijk logo op de websites van gesubsidieerde organisaties. Schlitz was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust, maar uit documenten blijkt dat ze wel degelijk de opdracht gaf om haar logo te gebruiken. Volgens N-VA is ze “elke geloofwaardigheid kwijt”. De oppositiepartij zal vandaag premier De Croo erover ondervragen en wil Schlitz vorderen tijdens de plenaire vergadering in de Kamer.